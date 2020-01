KITCHENER -- Twenty schools will close for one day next week as the French-language school launches it work-to-rule campaign.

The Conseil scolaire catholique MonAvenir says they received notice from the OSSTF that full strike action would take place on Tuesday, January 21.

The school board says 20 elementary and secondary schools will be affected, along with one daycare.

One of those schools is the École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys in Brantford.

Csc MonAvenir says they’ll post updates on the job action on their website as well as social media accounts.

The school board has over 17,500 students enrolled in its 61 schools, covering Kitchener-Waterloo, the Greater Toronto Area, Welland, Peterborough and Muskoka.

Here’s a full list of the schools impacted by the strike:

Ville de Toronto

École élémentaire catholique Saint-Noël-Chabanel (Toronto)

École élémentaire catholique Saint-Jean-de-Lalande et garderie Mon Petit Jardin à l’ÉÉC Saint-Jean-de-Lalande

École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-d’Youville

École secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel

École élémentaire catholique Sainte-Madeleine

École secondaire catholique Saint-Frère-André

École élémentaire catholique du Sacré-Cœur (Toronto)

École secondaire catholique Père-Philippe-Lamarche

École élémentaire catholique Notre-Dame-de-Grâce

École élémentaire catholique Georges-Étienne-Cartier

École élémentaire catholique du Bon-Berger

Simcoe

École élémentaire catholique Frère-André

École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Huronie

École secondaire catholique Nouvelle-Alliance

École élémentaire catholique Sainte-Croix

École élémentaire catholique Saint-Louis

École élémentaire catholique Samuel-de-Champlain

École élémentaire catholique Marguerite-Bourgeois (Borden)

Brant

École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Brantford)

Norfolk