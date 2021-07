Here’s a look at the local athletes who are set to compete at the 2021 Olympic Games in Tokyo.

WATERLOO REGION

Mandy Bujold

Sport: Boxing

Born: Cobourg, Ontario

Hometown: Kitchener, Ontario

Residence: Kitchener, Ontario

Twitter: @MandyBujold

Sarah Pavan

Sport: Beach Volleyball

Born: Kitchener, Ontario

Hometown: Kitchener, Ontario

Residence: Hermosa Beach, California

Twitter: @SarahPavan

Peter Disera

Sport: Cycling – Mountain Bike

Born: Kitchener, Ontario

Hometown: Horseshoe Valley, Ontario

Residence: Horseshoe Valley, Ontario

Jakub Buczek

Sport: Rowing

Born: Kitchener, Ontario

Hometown: Kitchener, Ontario

Residence: Victoria, British Columbia

Corey Conners

Sport: Golf

Born: Kitchener, Ontario

Hometown: Listowel, Ontario

Residence: Palm Beach Gardens, Florida

Twitter: @coreconn

Brooklyn Moors

Sport: Gymnastics - Artistic

Born: Cambridge, Ontario

Hometown: Cambridge, Ontario

Residence: Cambridge, Ontario

Twitter: @brooklynmoors

Carling Zeeman

Sport: Rowing

Born: Hamilton, Ontario

Hometown: Cambridge, Ontario

Residence: Victoria, British Columbia

Twitter: @Zee_monsta

GUELPH

Natalie Achonwa

Sport: Basketball

Born: Toronto, Ontario

Hometown: Guelph, Ontario

Residence: Indianapolis, Indiana

Twitter: @NatAchon

Kaleigh Rafter

Sport: Softball

Born: Guelph, Ontario

Hometown: Guelph, Ontario

Residence: Guelph, Ontario

Twitter: @KaleighRafter

Andrea Seccafien

Sport: Athletics (Running)

Born: Guelph, Ontario

Hometown: Guelph, Ontario

Residence: Melbourne, Australia

Twitter: @aseccafien

BRANTFORD - OAKVILLE - BURLINGTON – MILTON – ST. CATHARINES - DUNDAS

Erika Polidori

Sport: Softball

Born: London, Ontario

Hometown: Brantford, Ontario

Residence: Brantford, Ontario

Twitter: @erikapolidori

Tessa Cieplucha

Sport: Swimming

Born: Oakville, Ontario

Hometown: Georgetown, Ontario

Residence: Ontario

William Jones

Sport: Sailing

Born: Hamilton, Ontario

Hometown: Jerseyville, Ontario

Residence: Oakville, Ontario

Sarah Douglas

Sport: Sailing

Born: Burlington, Ontario

Hometown: Toronto, Ontario

Residence: Toronto, Ontario

Michael Foley

Sport: Cycling - Track

Born: Ottawa, Ontario

Hometown: Milton, Ontario

Residence: Halton Hills, Ontario

Kristen Kit

Sport: Rowing

Born: St. Catherines, Ontario

Hometown: St. Catherines, Ontario

Residence: Victoria, British Columbia

Laeticia Amihere

Sport: Basketball

Born: Mississauga, Ontario

Hometown: Milton, Ontario

Residence: Columbia, South Carolina

Mackenzie Hughes

Sport: Golf

Born: Hamilton, Ontario

Hometown: Dundas, Ontario

Residence: Charlotte, North Carolin

Kayla Alexander

Sport: Basketball

Born: North York, Ontario

Hometown: Milton, Ontario

Residence: Milton, Ontario

Benjamin Preisner

Sport: Athletics

Born: Oakville, Ontario

Hometown: Milton, Ontario

Residence: Milton, Ontario

Evan DePaul

Sport: Sailing

Born: Burlington, Ontario

Hometown: Burlington, Ontario

Residence: Burlington, Ontario

LONDON

Susanne Grainger

Sport: Rowing

Born: London, Ontario

Hometown: London, Ontario

Residence: Victoria, British Columbia

Nick Wammes

Sport: Cycling - Track

Born: London, Ontario

Hometown: Bothwell, Ontario

Residence: Bothwell, Ontario

Alysha Newman

Sport: Athletics

Born: London, Ontario

Hometown: Delaware, Ontario

Residence: Toronto, Ontario

Shelina Zadorsky

Sport: Football (Soccer)

Born: London, Ontario

Hometown: London, Ontario

Residence: London, Ontario

Miranda Ayim

Sport: Basketball

Born: Chatham, Ontario

Hometown: London, Ontario

Residence: London, Ontario

Margaret Mac Neil

Sport: Swimming

Born: Jiujiang, China

Hometown: London, Ontario

Residence: London, Ontario

Julie-Anne Staehli

Sport: Athletics

Born: Goderich, Ontario

Hometown: Lucknow, Ontario

Residence: London, Ontario

Lucia Stafford

Sport: Athletics

Born: London, Ontario

Hometown: Toronto, Ontario

Residence: Toronto, Ontario

Heather Bansley

Sport: Beach Volleyball

Born: London, Ontario

Hometown: Waterdown, Ontario

Residence: Toronto, Ontario

Damian Warner

Sport: Athletics

Born: London, Ontario

Hometown: London, Ontario

Residence: London, Ontario

Twitter: @DamianWarner

Gabriela DeBues-Stafford

Sport: Athletics

Born: London, Ontario

Hometown: Toronto, Ontario

Residence: Glasgow, Scotland

Celina Toth

Sport: Diving

Born: St. Thomas, Ontario

Hometown: London, Ontario

Residence: Victoria, British Columbia

Jessie Fleming

Sport: Football (Soccer)

Born: London, Ontario

Hometown: London, Ontario

Residence: London, Ontario

CHATHAM – WINDSOR - SARNIA

Noelle Montcalm

Sport: Athletics

Born: Windsor, Ontario

Hometown: Windsor, Ontario

Residence: Windsor, Ontario

Kylie Masse

Sport: Rowing

Born: Windsor, Ontario

Hometown: Lasalle, Ontario

Residence: Toronto, Ontario

Brandon McBride

Sport: Athletics

Born: Windsor, Ontario

Hometown: Windsor, Ontario

Residence: Windsor, Ontario

Dayna Pidhoresky

Sport: Athletics

Born: Windsor, Ontario

Hometown: Tecumseh, Ontario

Residence: Vancouver, British Columbia

Julia Greenshields

Sport: Rugby

Born: Sarnia, Ontario

Hometown: Sarnia, Ontario

Residence: Victoria, British Columbia

Boady Santavy

Sport: Weightlifting

Born: Sarnia, Ontario

Hometown: Sarnia, Ontario

Residence: Sarnia, Ontario

Breanne Nicholas

Sport: Rugby

Born: Chatham, Ontario

Hometown: Blenheim, Ontario

Residence: Victoria, British Columbia

Bridget Carleton

Sport: Basketball

Born: Chatham, Ontario

Hometown: Chatham, Ontario

Residence: Chatham, Ontario

Chris von Martels